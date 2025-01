Sangiustese a tutta. Gran tris esterno,. Monturano al tappeto

Monturano Campiglione 0Sangiustese VP 3

MONTURANO: Monti, De Carolis (Cheddira 29’st), Wahi, Muzi, Fabi, Ercoli, Ruggeri (Curzi 23’st), Morelli (Baiocco 9’st), Palestini, Russo (Cuccù 1’st), Altobello. All. Cuccù

SANGIUSTESE: Rossi, Tarulli, Lanza, Iommi, Pasqualini, Rogerio, Crescenzi(Marini 45’st), Gaspari (Cresci 36’st), Grassi (Tulli 36’st), Di Ruocco (Di Giminiani 36’ st), Cornero (Formentini 42’st). All. Giandomenico

Arbitro: Tasso di Macerata

Reti: 22’ Grassi, 44’ Cornero, 26’ st Crescenzi

Cade pesantemente in casa il Monturano che subisce tre reti da una pimpante Sangiustese. Padroni di casa che restano invischiati nella zona pericolosa, mentre gli ospiti rafforzano la loro posizione in zona play-off.

Parte forte la Sangiustese che già al 2’ con Grassi chiama Monti alla grande parata. Al 16’ si vedono i padroni di casa con Palestini, tiro di sinistro che esce di poco al lato. Al 22’ la svolta: Gaspari si insinua in area dalla destra, Fabi lo ferma in maniera irregolare e l’arbitro indica il dischetto: dagli 11 metri Grassi si fa respingere il destro da Monti, ma riprende la respinta e mette in rete. Il Monturano crea una buona opportunità al 40’: punizione di Ercoli che trova la deviazione di Morelli, pallone sui piedi di Russo che calcia di prima intenzione, ma Rossi compie una grande parata e respinge. Al 44’ stesso episodio ma a parti invertite: punizione di Crescenzi dalla destra, palla deviata che arriva a Grassi, gran tiro respinto da Monti, il più lesto è Cornero che insacca da pochi passi.

Nella ripresa ancora protagonista la Sangiustese. Al 13’ Cornero sfiora la doppietta con una rovesciata che impegna severamente Monti. Al 23’ ospiti pericolosi grazie a un preciso assist di Pasqualini per Grassi che spreca malamente calciando fuori. Il tris però è solo rinviato e arriva al 26’ grazie a un’iniziativa di Di Ruocco che dalla sinistra mette in mezzo per Crescenzi che stoppa, si gira e la mette sul secondo palo. Si chiude sullo 0-3.