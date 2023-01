"Sbagliato accanirsi contro i lupi, svolgono bene la loro funzione"

L’ambientalista matelicese e delegato regionale della Lac, Danilo Baldini, è tornato a difendere i lupi essendo convinto che "si sta sollevando una campagna mediatica per convincere della grande diffusione di lupi e cinghiali".

"Con tutti i problemi veri che affliggono la nostra società – ha dichiarato Baldini –, siamo costretti ancora una volta a tornare sull’argomento dopo l’ennesima strage compiuta ai danni di questo affascinante quanto indispensabile predatore, avvenuta qualche giorno fa all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, lungo la strada da Bolognola ad Acquacanina, dove tre lupi sono stati investiti con un fuoristrada. Ogni anno vengono uccisi in Italia centinaia di lupi, con armi da fuoco, investimenti stradali, tagliole e lacci, bocconi avvelenati eccetera e considerando che in base al recente censimento effettuato da Ispra, la loro popolazione si aggira intorno alle 3.300 unità in tutto il Paese, si comprende quanto la specie sia ancora oggi a rischio di estinzione. Perché allora i consiglieri regionali di maggioranza Rossi e Bilò richiedono perfino la riapertura della caccia? Perché il lupo sta svolgendo alla perfezione il suo lavoro di predatore, cibandosi di cinghiale e capriolo, che però sono anche tra le prede più ambite dai cacciatori".

