Lupi sotto casa a Cartoceto (Pesaro), operaio e il suo cane a tu per tu con le belve

Cartoceto (Pesaro-Urbino), 29 gennaio 2023 – Esce a fare una passeggiata col suo cane, un pastore maremmano, e incontra un branco di sette lupi: un faccia a faccia che dura qualche minuto, finché parte del branco si disperde. E’ accaduto ieri mattina a un operaio di Cartoceto, che andava a fare il solito giretto nei boschi vicino a casa.

Un lupo nel parco dei Monti Sibillini

Appena il suo cane, Max, un pastore maremmano di 7 anni, incontra alcuni esemplari, non ha nessun timore. Anzi, ha un atteggiamento giocoso con i lupi, e qualcuno di questi corrono addirittura con lui, non c’è mai scontro, mentre uno degli esemplari, forse il capobranco, a un certo punto lo monitora da lontano, come per controllare le sue mosse.

«Per qualche attimo ho avuto paura – dice l’operaio – ma quando ho visto che il mio Max stava quasi giocando, mi sono tranquillizzato e ho filmato tutto col cellulare».

«Credo che i lupi - aggiunge l’operaio - stiano diventando troppi. Hanno praticamente sterminato i caprioli. Secondo me bisogna iniziare a pensare a un controllo della popolazione».