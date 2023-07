Scarpata di via Mattei Una paratia di sostegno

Pronti 200mila euro per realizzare una paratia e sistemare il cedimento della scarpata che ha interessato il primo tratto di via Mattei, quello che si trova sulla destra scendendo dalla rotatoria di via Roma, subito dopo il sottopasso ferroviario. Le forti piogge dei giorni scorsi, infatti, hanno provocato un dissesto importante, in una zona circoscritta, che ha imposto al Comune di chiudere una corsia per garantire la sicurezza della viabilità. Adesso è stato approntato un progetto di manutenzione straordinaria per sistemare il tratto e rinforzare la scarpata, di modo che non ceda nuovamente in caso di ulteriori precipitazioni, visto anche l’intenso traffico che solitamente interessa via Mattei. "L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire prontamente per effettuare un intervento di ripristino e messa in sicurezza di una porzione più ampia per evitare il ripetersi di altri analoghi fenomeni in prossimità di quel segmento stradale – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Il nostro ufficio tecnico ha prontamente redatto il progetto per l’intervento d’urgenza, per cui verrà realizzata una paratia di sostegno del rilevato stradale lunga circa 20 metri, con realizzazione di 18 pali, posti a interasse 110 centimetri e infissi per una profondità di 20 metri. Verrà inoltre realizzata una trave in calcestruzzo che collegherà la testa dei pali sulla quale verrà ripristinato il guardrail. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 200mila euro".