Macerata, un anno e tante storie: la fotografia del 2024

Macerata, 30 dicembre 2024 - Sfogliando le pagine del 2024, ricordiamo gli avvenimenti che hanno segnato particolarmente quest’anno.

È iniziato con il tolentinate Fabrizio Gentili, professore di matematica e fisica al liceo scientifico di Macerata, che ha raccontato per la prima volta il suo calvario: da oltre due anni combatte contro effetti collaterali gravissimi dovuti a un antibiotico.

A gennaio la Cassazione ha confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, il nigeriano accusato del macabro omicidio della 18enne Pamela Mastropietro. Ma il 30 novembre i suoi avvocati hanno depositato ricorso straordinario, contestando la condanna per il reato di violenza sessuale, e la Corte ha fissato la trattazione per il prossimo 16 gennaio.

Nello stesso mese, a Civitanova, il fotografo 76enne Renato Monteverde era stato trovato senza vita nella sua casa inagibile: era deceduto mesi prima, almeno cinque, per un malore.

Il 2024 poi è stato l’anno di due casi di omicidio-suicidio. Prima c’è stata la tragedia di Pasqua a Corridonia, quando l’86enne Bruno Cartechini aveva ucciso con un colpo di fucile la moglie Palma Romagnoli, sua coetanea, alle prese da tempo con una grave malattia degenerativa, e poi aveva cercato di togliersi la vita. Ed era morto dopo due giorni di agonia.

Il 7 luglio Giuseppe Paolorossi di 92 anni aveva ucciso se stesso e la moglie 84enne Rita Caporaletti finendo dritti con l’auto in un laghetto per la pesca sportiva a Montefano. Erano affogati nel giro di pochi minuti. Da anni la donna soffriva di Alzheimer.