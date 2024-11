Schianto con un camion dei rifiuti. Muore mamma di due bambini, stava andando al lavoro in auto

Stava andando al lavoro con una collega quando, per cause in corso d’accertamento, la sua auto si è scontrata violentemente contro un autoarticolato adibito al trasporto rifiuti. Un tragico schianto in cui perso la vita una giovane mamma, la 33enne Eleonora Dolci di Montecosaro. Erano da poco passate le 9 quando la giovane stava percorrendo la strada provinciale Valdete in direzione monti. Giunta all’altezza di contrada Camera, in territorio di Fermo, la vettura è entrata in collisione con il mezzo pesante. Lo schianto è stato tremendo ed entrambi i veicoli sono finiti fuori strada.

Sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce azzurra di Porto San Giorgio con due ambulanze e automedica. Con loro anche i vigili del fuoco di Fermo, la polizia municipale e la polizia di Stato. Tre le persone coinvolte nell’incidente, la 33enne al volante dell’auto, una ragazza che viaggiava con lei sul lato passeggero, e l’uomo che era alla guida del mezzo pesante. Purtroppo per la giovane automobilista non c’è stato nulla da fare ed è praticamente morta sul colpo. La ragazza che era con lei in macchina è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona. Solo qualche contusione invece per l’autista dell’autoarticolato. La strada è rimasta temporaneamente chiusa, creando lunghe code e disagi al traffico.

Eleonora aveva 33 anni. Era mamma di un bambino e una bambina, rispettivamente di 6 e 7 anni. Era nata a Montecosaro e da qualche mese era tornata al suo paese d’origine, insieme ai figli e al marito Daniele Montironi. Per anni però aveva vissuto a Civitanova, in via Colombo, zona Fontespina. Eleonora era stata una dipendente del McDonald’s di Civitanova, poi, per un periodo, aveva lavorato da Acqua e sapone e all’Eurospin, prima di andare al McDonald’s di Campiglione di Fermo, aperto di recente. Chi l’ha conosciuta, anche sul lavoro, la descrive come una ragazza educata e solare. Le sue colleghe, sconvolte e con le lacrime agli occhi, non se ne fanno una ragione: "Era simpatica, disponibile, gentile. Anche se lavoravamo insieme da qualche settimana siamo distrutte". "Ancora non ci posso credere – scrive un’amica sui social –, ti ricorderò sempre col sorriso, fai buon viaggio amica mia e proteggi i tuoi figli da lassù, il cielo ha un angelo in più".