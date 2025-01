Schianto in auto, domani l’addio ad Agnetti

Domani l’addio ad Alessandro Agnetti, l’avvocato di 79 anni morto mentre si trovava al volante della sua auto all’alba di Capodanno, sulla rotatoria di Villa Potenza. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale SS. Crocifisso di Villa Potenza. L’avvocato Agnetti, molto noto a Macerata, lascia la moglie Daniela, il figlio Michele, la nuora Rossella, i nipoti e le sorelle. La tragedia era avvenuta intorno alle 6, mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda. Si era scontrato con un guardrail, nelle vicinanze dell’ufficio postale, non lontano dalla sua abitazione. Avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi, e non è escluso che possa avere avuto un malore. Erano subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del comando di Macerata. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi, è morto sul colpo. Adriano Ciaffi ricorda Agnetti assessore nell’amministrazione guidata da Carlo Cingolani, il suo impegno per organizzare il primo convegno su Padre Matteo Ricci, la collaborazione con Piero Corradini, docente Unimc, e il suo libro sul sistema sanitario nella comunità europea.

c. m.