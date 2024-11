Scienze infermieristiche. Accordo tra Ast e Ircr, scongiurato il trasloco

Il corso di laurea in Scienze infermieristiche resta al suo posto, a Macerata. La dirigenza dell’Ast e quella dell’Ircr stanno lavorando per raggiungere un accordo sul contratto d’affitto dei locali dove il corso è stato sempre ospitato. Lo annuncia, con soddisfazione, Giordano Ripa, consigliere comunale (passato nel Gruppo misto dopo i trascorsi in Lega e FdI) e coordinatore della neo lista "Futuro per Macerata", che aveva sollevato il rischio del trasferimento. "L’Ast – spiega Ripa – ha indetto una gara a evidenza pubblica per la ricerca sul mercato della migliore locazione passiva e l’Ircr si è aggiudicata la gara. Per Macerata è stato dunque scongiurato il danno funzionale e d’immagine nel caso ci fosse stato un trasferimento. È da 50 anni che la nostra città è punto di riferimento della formazione professionale degli infermieri, anche perché ha tra i punti di forza i locali didattici che sono facilmente raggiungibili dagli studenti del territorio come pendolari, senza necessità di aggravi di spese per una locazione fissa, e distano poche decine di metri dall’ospedale di Macerata, dove gli studenti possono svolgere la parte pratica del corso". Ripa aveva sollecitato la risoluzione del problema, come consigliere comunale con delega alla sanità, già all’inizio della legislatura, essendo scaduta nel 2019 la convenzione tra Ast e Ircr. "A fronte della legittima esigenza dell’Ircr di un corrispettivo economico o nella misura di ulteriori posti letto in convenzione a compensazione degli spazi riservati a Scienze infermieristiche – sottolinea Ripa – il rapporto era stato regolamentato con contratto di comodato d’uso fino al 31 dicembre 2023 per consentire, nel frattempo, di definire la questione. Da allora era calato il silenzio tanto che, nonostante le mie sollecitazioni ignorate dal sindaco Parcaroli, a settembre di quest’anno ho presentato una mozione per evitare di buttare alle ortiche un corso la cui presenza a Macerata data da 50 anni. Ora, finalmente, è arrivata la svolta positiva, casualmente caso dopo che ho presentato la mozione".

f. v.