Sclavi: comportamenti non in linea. L’assessore Gobbi perde la delega

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha revocato le deleghe a Fabiano Gobbi, che non è più assessore alle attività produttive e al commercio. E non siederà più in Consiglio. Dopo giorni di attesa, il diretto interessato sarebbe stato informato ieri alle 15, un paio d’ore prima della seduta, dal messo comunale. Poi il decreto è uscito sull’albo pretorio. I giorni scorsi Tolentino Popolare e il primo cittadino avevano chiesto le sue dimissioni. Gobbi non era disposto a lasciare l’incarico. Ma ora Sclavi ha firmato il decreto. "L’assessore Gobbi, nel corso dell’intero anno 2024, ha posto in essere iniziative e ha tenuto comportamenti non in linea con le direttive impartite dall’organo di governo, in particolare contrastando e disattendendo richieste considerate strategiche dall’amministrazione ovvero dal sindaco – si legge nell’atto -. Si è rifiutato di avviare/attuare punti importanti del programma amministrativo con cui si è presentata la coalizione. Spesso, alle richieste di chiarimento avanzate dal sindaco, dai colleghi di giunta e dai consiglieri di maggioranza sulle scelte politiche e amministrative poste in essere dall’assessore, non sono seguite risposte, tanto da costringere un consigliere del gruppo di maggioranza a formulare una richiesta di accesso agli atti per ottenere informazioni, protocollata il 25 ottobre scorso. Questo comportamento ha creato divergenze e tensioni nei confronti dei funzionari dell’ente e, in maniera ancor più grave, ha ingenerato malumori nella componente consiliare che sostiene la maggioranza di governo. L’espressione di disagio di Tolentino Popolare ha trovato l’adesione ed è stata accompagnata da paritetiche manifestazioni di disappunto da parte delle altre liste di maggioranza Tolentino Civica e Solidale e Riformisti Tolentino, le quali hanno chiesto al sindaco, congiuntamente, di prendere provvedimenti nei confronti dell’assessore Gobbi, inclusa la revoca delle deleghe. Il confronto verbale svoltosi tra il sindaco e l’assessore Gobbi ha portato a un nulla di fatto, in quanto il medesimo ha ribadito di voler continuare in maniera autonoma e seguendo il suo personale indirizzo…". Il sindaco nel decreto sottolinea che questa situazione "ha accentuato un’instabilità politico-amministrativa con ripercussioni sulla funzionalità dell’amministrazione comunale". Venendo meno il rapporto fiduciario tra i due, ha proceduto con la revoca. Gobbi preferisce non rilasciare ancora dichiarazioni. Prende il suo posto, seppur con deleghe diverse, Benedetta Lancioni. Nel frattempo quelle per le attività produttive vengono esercitate dal sindaco. Proprio ieri in Consiglio Sclavi ha presentato una mozione urgente per chiedere alla Regione e al governatore Francesco Acquaroli di istituire un tavolo tecnico per il sostegno ai commercianti.

Lucia Gentili