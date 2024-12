Scontro tra auto e monopattino in centro. Un ventenne portato in gravi condizioni a Torrette

Scontro nel cuore del borgo marinaro tra un monopattino elettrico e un’auto, un giovane finisce all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 nella tarda mattinata della vigilia di Natale. All’altezza dell’incrocio tra via Trento e via Conchiglia, in pieno centro, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, un’auto e un monopattino elettrico si sono scontrati. Su quest’ultimo mezzo si trovavano due ragazzi, conducente e passeggero, che hanno avuto la peggio. Il passeggero, un ventenne pachistano, è rimasto ferito in maniera più seria dopo essere finito sul cofano dell’auto e poi a terra. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Viste le condizioni del ventenne, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane è stato portato ad Ancona, in condizioni gravi. Ferito in maniera più lieve quello che si trovava alla guida del monopattino, illeso invece il conducente dell’auto. Sul posto per rilevare l’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale.