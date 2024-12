Scontro tra un’auto e un camion, 55enne finisce in ospedale

Schianto in A14 tra un’auto e un camion, una donna finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto l’altra notte in autostrada, all’altezza del casello di Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia autostradale, una Fiat 500 e un mezzo pesanti si sono scontrati. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’utilitaria, una 55enmne, soccorsa e portata all’ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Praticamente illeso il conducente del mezzo pesante.