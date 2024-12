Scuole in via Grazie, acquisita l’area

Ultimo consiglio comunale dell’anno a Corridonia, lunedì alle 19.15. Spiccano l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, e l’acquisizione dell’area in via Grazie destinata alle nuove scuole primaria Lanzi e medie. "L’approvazione del bilancio entro il 31 dicembre è importate – spiega l’assessore Matteo Grassetti –, abbiamo ristabilito una sorta di rispetto delle scadenze e liberiamo risorse utili per dedicarci già dal primo gennaio a ciò che abbiamo in previsione". Per la ricostruzione scolastica invece si tratta di ulteriore passo dopo l’approvazione della variante acustica, poi di quella urbanistica e ora l’atto di acquisto del terreno (la superfice, privata, dovrà essere acquisita dall’ente per 440mila euro). "Siamo all’epilogo – afferma –. Siamo riusciti entro l’anno a concludere le varianti e procedere all’acquisto. Questo ci proietta alle fasi successive di progettazione, grazie alla collaborazione con il commissario Guido Castelli e l’Usr, in quanto la cifra per acquisire l’area deriva dal finanziamento complessivo di oltre 13 milioni di euro (7 milioni e 600mila per la primaria e 5 milioni 280mila per le medie) dai fondi sisma". Altro punto sarà l’approvazione del piano opere pubbliche 2025. "Sono finanziate con fondi sovracomunali – sottolinea Grassetti –. Una è la scuola di Colbuccaro, per la quale probabilmente nei prossimi mesi sarà chiusa la progettazione e inizieremo con la realizzazione. Poi l’ampliamento del parco di Villa Fermani, la ciclabile a San Claudio, 500mila euro per l’archivio storico e la riqualificazione dell’ex collegio Lanzi per oltre 3 milioni di euro".