Serie tv Rai su Leopardi a Recanati: due giorni per trovare comparse

A ottobre partiranno in terra marchigiana le riprese di una serie televisiva, targata Rai, che sarà incentrata sul grande poeta recanatese Giacomo Leopardi. Infatti, in quel mese verrà girata la fiction in alcune località sparse tra la provincia di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno. Il tutto sarà diretto dal regista (e attore di fama nazionale) Sergio Rubini, sotto la produzione di IIBC Movie. A renderlo noto, ieri pomeriggio, sono state la Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e la Guasco srl. E quindi è stato organizzato un casting per trovare comparse e figurazioni speciali. Le date indicate sono quelle di mercoledì 20 e giovedì 21 settembre. Gli interessati si dovranno recare, nella fascia oraria che va dalle 15.30 alle 20, all’interno della sede della Guasco srl situata in via Martiri della Resistenza, al civico 30, ad Ancona. La serie sarà successivamente trasmessa in televisione, su Rai1.