"Serve un assessorato ai quartieri. Uffici pubblici aperti il sabato"

Qualunque sia il risultato finale, Emanuele Pepa, candidato alla carica di sindaco per il centrodestra, è entusiasta della scelta fatta. "È stata un’esperienza bellissima – dice –, una splendida opportunità di crescita personale. Determinante è stato il desiderio di poter essere utile alla collettività".

Pepa,lei ha puntato molto sul confronto con i quartieri. Che città ha scoperto?

"Ho avuto modo di capire meglio, negli oltre 130 giorni di campagna elettorale, incontrando cittadini, associazioni e categorie professionali, i problemi della città. Questo mi ha aiutato a formulare il programma, che ha tenuto conto di tutte le sollecitazioni che mi sono giunte, ma soprattutto a rafforzare in me la certezza di istituire un assessorato specifico ai quartieri in modo che in giunta i loro problemi siano sempre all’ordine del giorno".

È stato criticato per il mancato confronto pubblico: pensa che questa scelta possa averla penalizzata?

"Non lo so, lo giudicheranno gli elettori. Io sono convinto di avere fatto la scelta migliore, cioè dedicare tutto il tempo per conoscere il territorio. Il resto è puro esercizio retorico che serve a fare spettacolo senza ascoltare ciò che conta: la gente".

Da imprenditore a politico: come ha vissuto questo suo nuovo ruolo?

"Mi è servita molto la mia esperienza familiare, lavorativa ed associativa e ho messo in atto il metodo che mi hanno insegnato del fare".

Se indosserà la fascia tricolore: quale sarà il suo primo atto e come sceglierà la sua Giunta?

"Subito rivedere le aperture di alcuni uffici al pubblico, specialmente il sabato. Ad ognuno dei dipendenti comunali, nell’incontro che avverrà nelle prime ore dal mio insediamento, voglio consegnare una copia del programma, che abbiamo elaborato come coalizione, chiedendo la loro collaborazione per metterlo in atto e mantenere così le promesse che ho fatto ai cittadini. Voglio anche organizzare una squadra attenta al decoro e la pulizia della città. L’impegno che mi sento di assumere è quello di garantire a tutti i cittadini la massima chiarezza e onestà. Quanto alla composizione della giunta, lasciatemi almeno la possibilità di vedere i risultati elettorali avendo individuato figure competenti ed utile in tutte le liste che mi ha sostenuto".

Siamo agli sgoccioli: perché votare Pepa?

"Perché io rappresento la novità dopo 15 anni di governo Fiordomo-Bravi finché non hanno litigato fra loro. È ora di far entrare aria fresca in città e di cambiare prospettiva come recita il nostro slogan, l’entusiasmo che abbiamo, noi, nel centrodestra, non è presente nei miei competitor, l’opportunità contingente politica di avare un governo amico nazionale e, soprattutto, regionale e provinciale sarà utile alla nostra citta per calare a terra progetti e sogni. Votare Pepa è una garanzia di maggiore libertà, democrazia e rispetto di tutti, comprese le minoranze in consiglio".