"Serve un intervento per i gatti randagi"

"C’è un’indifferenza spaventosa nei confronti dei gatti randagi, che sono sempre più numerosi. Abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni per gestire questa emergenza ed è fondamentale che le persone comprendano l’importanza della sterilizzazione". A parlare è Nadia Cecchini di Operazione Gatto, un gruppo che ogni giorno si dedica a tutelare i gatti randagi di Recanati e dintorni. Con lei Luca Marconi (foto) ed Erika Giaccaglia, tre volontari. Cecchini, che porta avanti l’impegno avviato anni fa da Patrizia Lorenzetti con un piccolo gruppo di persone. Lei, Marconi e Giaccaglia si occupano della sterilizzazione, della cura di gatti malati – almeno 40 ogni anno – e del recupero di animali in difficoltà. Ogni mese gestiscono più di 15 gatti da curare e dare in adozione, oltre alle richieste di aiuto dai privati. "La sterilizzazione è fondamentale per controllare le nascite e prevenire sofferenze future – spiega Marconi –. Ma finché le persone non lo capiscono, il problema continuerà a persistere". Tutti i costi per il cibo, i farmaci e le cure di questi gatti ricadono sui volontari, che si autofinanziano con donazioni e iniziative personali. Ma i bisogni sono crescenti. "Chiediamo con forza l’intervento del Comune. Non possiamo essere noi volontari a farci carico di tutti i gatti del territorio". Il sogno è realizzare un gattile o un’oasi felina.

Francesca Cipriani