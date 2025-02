"Servizi pubblici distrutti. È uno scambio di favori?"

"La destra al governo vuole distruggere i servizi pubblici e poi chiamare in soccorso il privato. Siamo fermamente contrari alla Link University nelle Marche". Per Alleanza Verdi e Sinistra, Strada Comune e M5S "questa politica è l’emblema della privatizzazione e della classizzazione. L’acqua sta sta per finire in mani private a causa dell’insipienza della politica locale; sulla gestione dei rifiuti, l’incapacità di individuare siti per le discariche porterà alla scelta a favore dell’inceneritore; succede con la sanità pubblica, depotenziata e sostituita con quella privata; succede infine con le università pubbliche, sottoposte a continui tagli, che si vogliono sostituire con università private che sembrano non avere i requisiti per svolgere la missione di formazione", nonostante "rette da migliaia di euro l’anno". La questione ancor più drammatica è che queste università private hanno finanziato le ultime elezioni politiche della Lega per somme ingentissime. È chiaro che l’amministrazione regionale e tutti gli organi dirigenziali se l’idea di aprire a questi investimenti nel privato, invece che nelle eccellenti università pubbliche della nostra regione, non sia frutto di uno scambio di favori".