Servizio civile con Spazio Cultura

Sono 73 i posti disponibili nei luoghi della cultura della Regione Marche messi a disposizione dall’associazione recanatese "Spazio Cultura" nell’ambito del bando emesso dal Ministero per selezionare operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. Moltissimi i luoghi di rilievo: da Gradara a Pesaro, Serra de Conti, Ancona, Jesi sino ad arrivare alla sede nazionale del Centro Turistico Giovanile a Roma. In provincia di Macerata i posti disponibili sono a Porto Recanati (Museo del Mare, castello Svevo e Biblioteca Comunale), Potenza Picena (Fototeca, i telai storici delle "Monachette" e le Pro Loco), a Macerata (Musei Civici e sede di Musicultura) e infine a Recanati (Biblioteca di Casa Leopardi, Ove Abitai Fanciullo e la Reception, il museo Civico di Villa Colloredo, Museo Beniamino Gigli e il Punto di Informazione Turistiche, il Campus Infinito, la sede di Musicultura e quella dell’Associazione Spazio Cultura).