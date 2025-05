Sicurezza stradale, teoria e pratica per gli alunni

Grande partecipazione per il progetto di educazione stradale "Il pedone", promosso dall’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati e rivolto agli alunni delle quarte della scuola elementare. Il percorso si è aperto con una serie di lezioni teoriche tenute dall’ispettore della polizia locale Marta Regini, che ha guidato i bambini alla scoperta delle principali regole del codice della strada, con un focus sul comportamento corretto e sicuro da tenere come pedoni. Al termine della parte teorica, gli alunni hanno sostenuto un test per verificare le nozioni apprese. La fase conclusiva del progetto si è svolta l’altro giorno, con un’attività pratica che ha visto i piccoli studenti protagonisti lungo la via principale della città. Accompagnati dagli insegnanti e dall’ispettore Regini, i bambini hanno messo in pratica quanto imparato, dimostrando attenzione, prudenza e senso civico nel muoversi a piedi.

Le classi coinvolte sono state quattro, guidate dalle insegnanti Maria Grazia Nalmodi, Francesca Frenquelli, Orietta Scocco, Lucia Bugianesi e Ilaria Garbuglia.