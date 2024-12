Sostegno ai malati oncologici, sul palco la musica è solidarietà

È andata in scena una bellissima serata di musica e beneficenza giovedì a Porto Potenza. A salire sul palco del cineteatro Divina Provvidenza il gruppo pop-rock "I sette in condotta", in una tappa del loro tour organizzato per raccogliere fondi a sostegno della Casa accoglienza Maceratese, che da anni realizza progetti destinati ai malati oncologici. All’iniziativa erano presenti il presidente della Casa accoglienza Claudio Gigli, il dottor Giovanni Benedetti responsabile dipartimentale dell’unità operativa oncologica di Civitanova, la dottoressa Sonia Crocetti, medico del reparto di unità operativa oncologica di Macerata, con l’amministratore unico dell’Aspp Mario Properzi e il parroco don Massimo Fenni. In rappresentanza dell’amministrazione comunale c’erano il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco Giuseppe Castagna e il capogruppo di maggioranza Mirco Braconi.