"Sostegno alla natalità". Via libera in Consiglio

Giovedì sera si è riunito il Consiglio comunale di Tolentino.

È stata ratificata una variazione di bilancio, mentre il punto sulla società "F.lli Mizioli srl" è stato rinviato per la rinuncia al diritto di prelazione nella vendita dell’immobile che fa parte del Pip "Le Grazie". Il Consiglio comunale, poi, ha dato parere favorevole alle modifiche sulla valorizzazione del Patrimonio 2024-2026 e ha approvato la mozione presentata dai consiglieri Prioretti, Tatò, Colosi e Luconi sul "Sostegno alla natalità". Dieci i voti favorevoli, 4 i contrari (Cesini, Trombetta, Angelelli e Borgiani) e 2 gli astenuti (Mosca e Tasselli). In apertura, dopo le consuete comunicazioni del sindaco, sono state discusse anche le interrogazioni presentate dai consiglieri Luconi, Colosi, Prioretti e Tatò sulla "Tensostruttura per Carnevale" e dai consiglieri Colosi e Luconi su "Agevolazione auto residenti centro storico" e su "Area camper". Inoltre, a seguito delle dimissioni dalla carica di presidente del Coordinamento dei Consigli dei Quartieri e delle contrade di Stefano Massi e del vicepresidente, lo stesso coordinamento composto da tutti i presidenti e vicepresidenti hanno provveduto alla nomina del nuovo presidente. È stato eletto Marco Taddei presidente, Novella Pippa vice e Carla Passacantando segretario.