Spaccata in tabaccheria, ladro in fuga con centinaia di pacchetti di sigarette

Civitanova Marche (Macerata), 3 giugno 2024 – Furto con spaccata in tabaccheria, un malvivente in fuga con centinaia di pacchetti di sigarette e gratta e vinci. Nel mirino, poco prima delle 5 del mattino, è finita la tabaccheria Spurio che si trova in via Corridoni, a Civitanova Alta.

Un uomo, col volto travisato, arrivato a bordo di un furgone, ha prima forzato la serranda poi ha mandato in frantumi la vetrata della porta di ingresso dell’esercizio commerciale, prelevando dall’interno centinaia e centinaia di pacchetti di sigarette e anche decine di gratta e vinci. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire all’identità del malvivente. Il bottino è ancora da quantificare.