Sparito nel nulla da una settimana: ricerche anche con i droni

Sant’Angelo in Pontano (Macerata), 13 ottobre 2024 – Sono ore d’ansia per pastore di 42 anni, di cui non si hanno notizie da una settimana. A dare l’allarme è stato il fratello dell’uomo, di nazionalità romena, dopo che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con il 42enne.

Il pastore dormiva in una roulotte in località Perilli, una zona molto isolata di Sant’Angelo in Pontano, dove lavorava per un’azienda agricola. Il fratello da giorni provava a chiamarlo dalla Romania: inizialmente il cellulare squillava a vuoto, poi risultava staccato. Ieri sera è stato dato l’allarme e sono partite le ricerche.

La zona è battuta da vigili del fuoco, carabinieri e uomini della Protezione civile. Da Pescara si è alzato in volo anche un elicottero dei pompieri; sul posto anche tre unità cinofile. I vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche anche con l’aiuto di due droni.