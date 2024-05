Spruzza lo spray al peperoncino dal dottore

Porto Recanati, 24 maggio 2024 – Prima un’informatrice farmaceutica si è messa a litigare in modo davvero acceso con un portorecanatese, che stava attendendo il proprio turno per farsi visitare dal medico di base, all’interno del poliambulatorio in piazza del Borgo, a Porto Recanati. Poi, dopo che tra i due sono volate parole grosse, lei avrebbe tirato fuori uno spray al peperoncino spruzzandolo nella sua direzione. Il risultato è stato un fuggi fuggi generale, perché la gente, tra cui dei bambini, presa dal panico ha iniziato a tossire e star male. Ed è stato necessario aprire le finestre e far evacuare l’edificio, visto che là dentro ci sono anche alcuni degli uffici comunali. Però non finirà qui: adesso indagano sull’accaduto gli agenti della polizia locale, agli ordini del commissario capo Sirio Vignoni, che cercheranno di risalire all’autrice del gesto e metterla di fronte alle proprie responsabilità.

Questo l’episodio avvenuto ieri, intorno alle 12.30, a Porto Recanati. Stando a una prima ricostruzione, l’informatrice farmaceutica si trovava nella sala d’attesa situata al secondo piano di quel palazzo, dove sono presenti gli studi dei medici di base. Tuttavia, lei avrebbe avuto un pesante diverbio con un uomo del posto, che stava facendo la fila per recarsi dal suo medico. E così, non mettendosi d’accordo su chi aveva diritto in quel momento ad entrare, i toni si sono fatti man mano sempre più accesi. Tant’è che l’informatrice farmaceutica avrebbe usato lo spray urticante verso il portorecanatese per poi darsi alla fuga.

E subito dopo è scoppiato il caos. In breve, l’aria è diventata irrespirabile per i tanti che affollavano la sala, oltreché per i dipendenti comunali visto che nello stesso palazzo sono ospitati parte degli uffici del Comune. Grandissima la paura tra i presenti, e soprattutto tra chi si era recato nel poliambulatorio con i figli piccoli nel passeggino. Dopo aver aperto le finestre e fatto arieggiare, la situazione è rientrata nella norma. Tuttavia gli agenti della polizia locale hanno iniziato gli accertamenti e individuato l’uomo che ha litigato con la donna. E oltre alle testimonianze raccolte, finiranno al vaglio le telecamere di videosorveglianza per rintracciare la donna, che potrebbe rischiare la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.