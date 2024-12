Squarciato il pallone che copre i campi da tennis. Traffico in tilt

Il maltempo di ieri ha causato il crollo di diversi alberi a Porto Recanati, tant’è che degli arbusti sono finiti addosso a due auto parcheggiate. I danni si sono registrati anche al Tennis Club di via Torino, perché le raffiche di vento hanno squarciato il pallone pressostatico a copertura dei campi da gioco e il circolo dovrà rimanere chiuso per qualche giorno. Hanno avuto un gran da fare i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, guidati dal coordinatore Lucio Di Salvo, che si sono divisi in tre squadre per monitorare la situazione in ogni angolo della città. Insieme con loro, c’erano pure il sindaco Andrea Michelini e il consigliere di maggioranza con delega alla Protezione civile, Gianluigi Serena.

"Eravamo attivi già alle sei e i maggiori problemi sono stati gli alberi caduti – spiega Serena –. Ciò è avvenuto in viale dei Pini, dove diversi arbusti sono crollati in mezzo alla carreggiata bloccando la circolazione. Altri pini sono franati sopra a due auto parcheggiate e quei mezzi sono rimasti danneggiati. Alla fine, siamo intervenuti per rimuovere i tronchi. Lo stesso è stato fatto a Scossicci, in un parcheggio nei pressi dell’ex Malibù: un albero è caduto in mezzo alla strada e ha danneggiato una recinzione".

Ma non finisce qui la conta dei danni. "Sul lungomare nord l’erosione si è accentuata e il mare è arrivato a ridosso della strada provinciale – riprende il consigliere Serena –. Mentre il pallone di copertura dei campi da tennis in via Torino è stato squarciato dal forte vento. E ancora: le luminarie di corso Matteotti erano in parte crollate sull’asfalto e sono state riappese".

I danneggiamenti non sono mancati nemmeno a Potenza Picena. "Gli operai sono intervenuti per mettere in sicurezza alcune zone colpite dalla caduta di alberi – ha fatto sapere il Comune – e per questioni di sicurezza i cimiteri sono stati chiusi".

Giorgio Giannaccini