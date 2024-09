Stop al mercato e piazza libera. Vita Vita, cambia la viabilità

Stop al mercato settimanale alle 12.30 e piazza libera entro le 13.30. Vita Vita accorcia la mattinata di vendita agli operatori ambulanti, chiamati a sloggiare in anticipo e a lasciare il campo libero all’organizzazione del festival in programma sabato. Non è l’unica disposizione che impatterà sulla città e, in attesa dell’ordinanza sulle modifiche alla viabilità, che interesseranno tutto il quadrilatero centrale, arrivano le limitazioni alla vendita di bevande e alcolici con sanzioni ai contravventori che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Questa l’area in cui i commercianti e i frequentatori del festival dovranno attenersi alle regole emanate dal Comune e che saranno in vigore dalle 21 di sabato fino alla una di notte della domenica: corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, via Duca degli Abruzzi, viale Matteotti, piazza Ramovecchi, via Buozzi, via della Vela, via del Timore, via del Remo, piazza don Lino Ramini, corso Garibaldi, via Mameli, viale Vittorio Veneto, via della Nave, via Conchiglia, via del Lido, corso Dalmazia, via Gorizia, via Pola, via Cairoli.

Per chiunque, distributori automatici compresi, divieto di vendita e somministrazione di bevande in recipienti di vetro, in lattina o altro materiale considerato pericoloso per la pubblica incolumità. Vietato anche la vendita per asporto di bevande in bottiglie, lattine e recipienti in vetro. No al consumo sul luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, così come non sarà consentito portare con sé lattine, bottiglie di plastica chiuse e piene, bottiglie o recipienti e contenitori di vetro. Sono vietate inoltre la vendita e la somministrazione di superalcolici, con l’esclusione del consumo al tavolo negli spazi specifici e deputati all’attività di somministrazione e ristorazione.