"Strada pericolosa anche a piedi"

Non usa mezze parole nel bollare come incomprensibile e grave l’assenza di attenzione che i sindaci del passato, Fiordomo e Bravi, e quello attuale, Pepa, hanno riservato allo stato delle strade di Chiarino, peggiorate e non più percorribili con i normali mezzi di trasporto dopo le abbondanti piogge di metà settembre. La denuncia è del biologo Emanuele Giorgini che abita lungo strada Canepina, adiacente al fosso San Giuseppe, zona Contrada Chiarino. Stanco, dopo anni di solleciti e di segnalazioni, anche tramite gli organi di stampa, e di telefonate a vuoto, perché nessuno dei responsabili dell’ufficio tecnico si è guardato dal rispondere, ha deciso ultimamente di investire del problema niente meno che il professore ed ingegnere Lorenzo Domenichini, membro della Commissione Permanente Gallerie e della III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero dei trasporti ed infrastrutture. "La questione riguarda – scrive Giorgini – una strada che attraversa il comune di Recanati e mi permette di arrivare a casa. Più volte ho cercato di chiedere un intervento anche all’ufficio tecnico del Comune per risolvere la qualità di un manto stradale veramente scadente e pericoloso. Nell’ultimo episodio recente di piogge intense la strada è peggiorata e alle buche si è aggiunto una quantità di fango importante che nessuno si accinge a pulire e, quindi, anche la possibilità di entrare in casa per me oggi risulta difficile".

Giorgini confessa che ha cercato più volte di contattare il dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Recanati, ma invano. "Il sindaco Pepa –, come precedenti Antonio Bravi e Francesco Fiordomo, sono a conoscenza della situazione, ma i non hanno fatto niente. Gli abitanti di questa zona sono piuttosto indignati ed io per primo come portavoce di tutti. Abbiamo tutti dei figli in questa zona di campagna". Giorgini dice che che il fondo stradale, oltre che essere in condizioni pietose, è pericoloso da attraversare anche a piedi. Una forte protesta che si spera possa essere presa in considerazione nella riunione di oggi della giunta comunale convocata proprio per reperire risorse da destinare alla situazione delle strade danneggiate dal mal tempo. Sarebbe impensabile che non si possano prevedere degli interventi urgenti anche per la strada segnalata dal professionista recanatese.

Asterio Tubaldi