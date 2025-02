Strade chiuse e divieti di sosta. Oggi si corre l’Ultramaratona

Per tutta la giornata di oggi sarà sospesa la viabilità e scatterà anche il divieto di sosta tra il centro, piazza Brancondi e Scossicci, per permettere lo svolgimento dell’Ultramaratona del Conero a Porto Recanati. Lo ha fatto sapere attraverso i suoi canali social il sindaco Andrea Michelini, che ha emesso un’apposita ordinanza. "Per garantire la sicurezza di atleti e spettatori il circuito della corsa, che è lungo dieci chilometri, sarà completamente chiuso alla circolazione dalle 6 fino al termine della competizione, previsto entro le 23.30 – ha scritto il primo cittadino portorecanatese sulla propria pagina Facebook –. Le vie principali interessate dalle restrizioni includono piazza Brancondi, viale Lepanto, viale Primo Maggio, via Cristoforo Colombo, viale Sirio, via della Montecatini e piazza delle Vele e tante altre. Saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata, sensi unici di circolazione e in alcuni tratti sarà previsto senso unico alternato. Vi invitiamo – aggiunge ancora – a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni della polizia locale, che sarà presente per garantire il regolare svolgimento dell’evento e limitare al minimo i disagi per i residenti".

La circolazione dei veicoli sarà vietata pure in altre strade situate tra Scossicci e il centro, ovvero in via Marco Polo e in via Amundsen, lungo la rotatoria tra via Amundsen, via De Gama e viale Sirio, poi in via Usodimare, via Da Verrazzano, via XX settembre, via Buozzi e via degli Orti.