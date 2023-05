Strade sicure: controlli Ritirate ben 22 patenti

Una sfilza di patenti ritirate, lo scorso weekend, lungo le strade della costa maceratese. Alla fine sono stati 22 gli automobilisti beccati alticci alla guida, mentre due auto sono state sequestrate perché senza assicurazione. E’ stata questa l’attività di prevenzione svolta dalla Polstrada di Macerata, diretta dal commissario Alberto Luigi Valentini, per evitare il drammatico fenomeno delle ’stragi del sabato sera’. Tant’è che nella notte tra sabato e ieri sono stati effettuati dei controlli a tappeto e anche posti di blocco, per via di specifiche direttive ministeriali, in sinergia con il Prefetto di Macerata. L’esigenza delle forze dell’ordine era, infatti, quella di contrastare gli incidenti stradali. Nel corso del servizio portato avanti dagli agenti, sono state ritirate 22 patenti per guida in stato di ebbrezza: 20 uomini (tra i 30 e i 50 anni) e due donne (fra i 30 e i 35 anni), per un totale di 305 punti decurtati. Inoltre, sono stati sequestrati due veicoli in quanto sprovvisti di assicurazione ed elevate 36 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Giorgio Giannaccini