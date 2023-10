Stretta di mano rifiutata all’assistente donna? L’arbitro Sacchi nella bufera

Macerata, 7 ottobre 2023 – L’arbitro maceratese Juan Luca Sacchi nella bufera per una stretta di mano negata alla sua assistente, Francesca di Monte. L’episodio è accaduto ieri prima del calcio d’inizio di Lecce-Sassuolo (finita poi 1-1), nel sottopasso dello stadio Via del Mare. In un video presto diventato virale si vede il fischietto della sezione di Macerata salutare i giocatori delle due squadre.

Nel voltarsi verso il capitano del Lecce, la guardalinee Francesca Di Monte allunga la mano, ma l’arbitro passa oltre. Sul web è subito cominciato a circolare il filmato dell’episodio, con l’arbitro che è stato sommerso dalle critiche. Per molti, in realtà, si tratterebbe di un caso montato sul nulla, perché in quel momento nel tunnel l’arbitro generalmente non stringe la mano agli assistenti. E Sacchi, in effetti, stringe la mano solo ai due capitani.