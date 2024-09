Successo sul lago di Garda per Filippo Baldassari. È il nuovo campione italiano degli "RS21 One Design"

La vela marchigiana festeggia la medaglia d’oro conquistata dal recanatese Filippo Baldassari. L’atleta, già azzurro ai Giochi Olimpici di Londra 2012 sul Finn e oggi tesserato dello Yacht Club Rimini, a bordo di ITA 239 "Arvenis" di Davide Albertini Petroni con il ruolo di skipper, ha vinto domenica pomeriggio a Torbole (Lago di Garda) il RS21 Italian Championship 2024, evento valido anche come quinta frazione della Yamamay Cup. Oltre al velista marchigiano, a bordo di Arvenis hanno regatato lo stesso armatore (al timone), Filippo Amonti e Samuele Naldi. "È stata una regata con una progressione molto positiva, come del resto lo sono state le altre tappe della Coppa Italia, dobbiamo questo successo alla costanza dei piazzamenti e all’affiatamento dell’equipaggio", ha spiegato Baldassari a margine della premiazione. Per l’atleta cresciuto in Via del Mare, un titolo che si unisce al bronzo mondiale RS21 in categoria corinthian, conquistato due anni fa, e ai due ori nell’altra classe one design di punta, il J70, su cui Baldassari ha ottenuto il titolo europeo quest’anno a Cala Galera e il titolo italiano lo scorso anno a Lerici.