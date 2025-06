"Summer party" oggi in piazza Dante. E domani si replica

Continua l’estate in musica a Castelraimondo. Questa sera "Summer Party" in piazza Dante. Dalle 20 live dell’Antartide, tribute band dei Pinguini Tattici Nucleari. Dalle 22.30 dj ZChalet On Tour con Giusi Minnozzi di Multiradio. Dalle 20 in poi food, grill e drink a cura del Bar Luna, del Ludwig and Friends, della Rosticceria La Campagnola, del Bar L’Eclissi, della Pasta Mogliani e de La Nicchietta. Domani, alle 21.30, Il Giardino dei Semplici, gruppo musicale di Napoli, sarà in concerto in piazza della Repubblica. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.