"Suo figlio è nei guai": è allarme truffe

Allarme truffe telefoniche nel territorio di San Severino. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi di truffe ai danni di cittadini anziani e persone che vivono sole, perpetrate da soggetti che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine, in particolare carabinieri. I malintenzionati chiamano al telefono le vittime, sostenendo che un loro familiare (un figlio o un nipote) è coinvolto in un grave incidente o in una situazione giudiziaria complessa. Con tono urgente e preoccupato, chiedono il pagamento immediato di una somma di denaro oppure la consegna di oggetti di valore, allo scopo, sostengono, di evitare conseguenze legali al familiare. Una volta convinta la vittima, un complice si presenta alla porta per ritirare soldi e preziosi.

Il Comune, attraverso una nota, ha voluto invitare la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a seguire alcune importanti raccomandazioni: "Diffidare di telefonate da parte di sconosciuti che richiedono denaro o beni con urgenza, soprattutto se riferiscono di incidenti o problemi legali riguardanti familiari, non fornire informazioni personali o bancarie al telefono, non consegnare denaro o oggetti di valore a persone sconosciute che si presentano a nome di forze dell’ordine o avvocati, contattare immediatamente il familiare coinvolto per verificare la veridicità della situazione, segnalare tempestivamente ogni tentativo di truffa alle forze dell’ordine chiamando il numero 112 o recandosi alla stazione dei carabinieri". Il Comune ricorda anche che "le forze dell’ordine non richiedono mai pagamenti o consegne di denaro per telefono o tramite intermediari. La collaborazione di tutti è fondamentale per prevenire e contrastare questi reati". Sul sito dell’Arma è possibile avere maggiori informazioni e consigli su come proteggersi dalle truffe.

Gaia Gennaretti