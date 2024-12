Tamponamento tra tre mezzi lungo la statale

Perde il controllo dell’auto e si scontra prima con un furgone e poi con una vettura. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 15 lungo l’Adriatica, all’altezza dell’ex ristorante Orso, tra Civitanova e Porto Potenza. Per cause da chiarire dalla polizia stradale una Fiat 500, con a bordo due persone, si è scontrata con un furgone e poi con una Renault. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultima. A prestare i primi soccorsi è stato un milite della Croce Rossa di Porto Potenza. Sul posto sono poi intervenuti 118 e Croce Gialla di Recanati, i vigili del fuoco e carabinieri. Tre le persone soccorse: uno è stato portato al pronto soccorso di Civitanova. Le sue condizioni comunque non sono gravi. Disagi al traffico, con lunghe code verso Porto Potenza.