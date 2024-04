Tari e regolamento per le case Erap. Dodici punti in Consiglio comunale

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Morrovalle con una nuova seduta oggi alle 21.15a palazzo Lazzarini. Saranno dodici i punti inseriti all’ordine del giorno, tra i quali figurano l’approvazione delle tariffe della Tari per l’anno in corso con presa d’atto del piano economico finanziario pluriennale e la sostituzione di un consigliere comunale nella commissione consiliare permanente "Programmazione, bilancio, affari generali". Si passerà poi all’aggiornamento convenzione per l’adesione alla centrale unica di committenza "Unione montana Potenza Esino Musone" e al via libera per la prima variazione al programma triennale delle opere pubbliche, compreso l’adeguamento del regolamento per l’assegnazione degli alloggi Erap alla legge regionale del 15 luglio 2021. Prevista anche l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023. Si parlerà della variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e della prima applicazione avanzo di amministrazione dell’esercizio 2023, poi l’acquisizione al patrimonio comunale di un terreno in via Giosuè Carducci. Infine, sarà oggetto di discussione il nuovo regolamento per il servizio di trasporto scolastico e il sindaco Andrea Staffolani risponderà alle interrogazioni proposte dal gruppo di minoranza consiliare "Cura e Partecipazione".