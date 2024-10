Teatro, serate in musica e feste sociali. La stagione invernale della Filarmonica

Sarà un anno speciale quello che si è appena aperto per la stagione invernale della Filarmonica, con ben 18 eventi in cartellone all’interno dello storico palazzo di via Gramsci. Appuntamenti dedicati al teatro, alla musica classica e leggera, alle feste sociali. L’occasione per presentarlo agli iscritti è stata quella della Festa d’Autunno, un galà che sabato scorso ha visto la partecipazione di oltre 190 persone all’interno del salone del teatro.

"Dopo il Covid mi ero proposto di ottenere almeno 50 iscritti per il periodo 2023-2024 – spiega il presidente Enrico Ruffini –, ma abbiamo oltrepassato i 60. Mi fa piacere constatare come ai nostri eventi ci sia una sempre maggiore partecipazione di giovani". Nella serata di sabato anche due momenti di spettacolo con l’Accademia del tango e con la Riccardo Foresi Band. Questo il calendario delle iniziative. Feste sociali: 15 dicembre ore 20 Festa di compleanno e di auguri di Natale con Luxury theater; 31 dicembre cenone e veglione di fine anno con Fuzzy Dice; 6 gennaio ore 15.45 festa della Befana; 14 febbraio ore 20 festa di San Valentino con Deborah De Vico; 1 marzo ore 20 cena e ballo di Carnevale con Attenti a quei due; 12 aprile ore 20 festa di primavera con Il Re omaggio ad Adriano Celentano. Concerti di musica leggera: domenica 10 novembre ore 17.30 Route 77; domenica 8 dicembre ore 17.30 Seven lives and one cat; domenica 9 marzo ore 17.30 omaggio alle donne con il Gruppo il mio Canto Libero dedicato a Lucio Battisti. Concerto di musica classica: martedì 10 dicembre ore 21 La Filarmonica per Puccini con la Scuola Musicale Scodanibbio. Rassegna teatrale: domenica 19 gennaio ore 17.30 La Cena dei cretini Compagnia Filarmonico Drammatica Caldarelli; domenica 26 gennaio ore 17.30 Achille Ciabocco lu medico condotto Compagnia Filarmonico Drammatica Caldarelli; domenica 9 febbraio ore 17.30 Il Cappello di carta Teatro Oreste Calabresi; domenica 16 febbraio ore 17.30 Bentornato Varietà Associazione Ghirotti; domenica 23 febbraio ore 17,30 La cioccolata di Callaghan Compagnia Tuttascena di Montecassiano; domenica 16 marzo ore 17.30 Tre separati e mezzo Teatro Anfass; domenica 30 marzo ore 17.30 Villa Arzilla compagnia teatrale Lucaroni di Mogliano.