Tir resta intrappolato in via Battisti

Siamo alle solite: ancora un Tir, proveniente dalla rotatoria del Crocifisso, sotto il Parco di Villa Colloredo Mels, si è trovato intrappolato in via Battisti impossibilitato a proseguire per via delle difficoltà di manovra nell’accedere sia in via Castelfidardo che in via Campo Sportivo. E ancora una volta sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale per favorire l’unico percorso possibile per uscire da quell’impasse facendo percorrere un ampio tratto di strada contro mano all’autista del grosso mezzo sino a Porta Marina e da lì è sceso in via Dalmazia. La colpa è senz’altro - si dirà - della disattenzione dell’autista, anche se a sua discolpa c’è il fatto che è stato indotto all’errore da un percorso guidato non aggiornato dell’immancabile navigatore satellitare. Sta di fatto che non è la prima volta che mezzi pesanti finiscono per infilarsi in percorsi senza possibilità di sbocco versi i luoghi di destinazione. L’episodio ripropone, ancora una volta, il problema di conciliare l’adeguata segnaletica stradale, che pur esiste, con l’aggiornamento di Google Maps come viene richiesto anche da commercianti e albergatori che si trovano a volte a dover andare incontro ai propri fornitori o clienti per guidarli sino alla sede desiderata. Infatti, molto probabilmente, per chi viene da fuori, senza alcuna conoscenza della viabilità locale, il percorso non risulta affatto chiaro, finendo così gli incauti automobilisti per violare inavvertitamente i divieti di accesso, posti, nel caso specifico, all’altezza della rotatoria, direzione via Monte Conero. Si spera che il nuovo piano della mobilità, che a giorni dovrà essere sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale, possa risolvere questa annosa problematica.

L’aggiornamento di Google Maps non riguarda solo quel tratto di strada, ma ci sono altri percorsi che sono variati nel corso degli anni e che inducono in errore l’automobilista. Per chi entra, ad esempio, nel centro storico da Corso Persiani e come destinazione ha l’hotel "La ginestra", giunto in piazza Leopardi la guida vocale satellitare lo invita a continuare per via Cavour finendo per percorrere contromano quel tratto di strada che, sino a qualche anno fa, era invece tranquillamente transitabile in direzione della struttura alberghiera. L’aggiornamento di Google Maps è anche fra le richieste più urgenti rivolte all’Amministrazione dalla neonata associazione "Tra le porte" che racchiude in sé commercianti e residenti del centro storico, da via Calcagni a Corso Cavour.

Antonio Tubaldi