Tolentino, arriva la vittoria casalinga

: Bucosse, Salvucci Andrei, Mariani (19’ s.t. Manna), Di Biagio, Badiali, Tomassetti, Stricker (46’ s.t. Salvucci Matteo), Tortelli (19’ s.t. Barilaro), Moscati, Capezzani (12’ s.t. Strano), Lovotti. All. Passarini.

URBANIA: Nannetti, Scarcella, Antoniucci, Del Compare, Sarli (44’ s.t. Diene), Paoli, Catani, Carnesecchi, Rivi, Lani (19’ s.t. Franca), Nunez (19’ s.t. Farias). All. Lilli

Arbitro: sig. Mattia Gasparoni sez. di Jesi

Marcatori: 25’ p.t. Nunez, 28’ s.t. Lovotti, 33’ s.t. Badiali.

Note: Ammoniti: Tortelli, Sarli, Lani, Badiali, Carnesecchi, Di Biagio, Moscati, Lovotti, Strano. Recupero: 1’ p.t. 5’ s.t. Calci d’angolo: 9-7. Spettatori: 700 circa.

Il Tolentino sfata il tabù "Della Vittoria" e ottiene il primo successo casalingo del suo campionato battendo l’Urbania in rimonta con il gol pazzesco di Lovotti e la rete dal dischetto di Badiali. La prima occasione è per la squadra di casa al 16’, con Lovotti che imbeccato dal cross di Stricker non trova la porta. Urbania che non fa attendere la propria risposta trovando il vantaggio al 25’ con Nunez, al termine di un perfetto schema su punizione, con il bomber durantino che ribadisce in rete. Urbania che va vicina al raddoppio al 36’ con il capo colpito da Rivi da posizione favorevole.

Ripresa: al 21’ Urbania pericolosa, azione personale del neoentrato Farias, respinge Bucosse. Al 29’ pareggio Tolentino, rete fantastica di Lovotti che stoppa di petto in area di rigore e si coordina in rovesciata perfettamente insaccando in rete. Tolentino che al 32’ ottiene un rigore per fallo su Moscati. Sul dischetto va Badiali che spiazza il portiere. Rimonta cremisi in appena cinque minuti.