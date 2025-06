Torna "Aperitivi in Riviera". Ecco i locali che hanno aderito

Appuntamento domani con la nona edizione dell’iniziativa "Aperitivi in Riviera" a Porto Potenza, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Potenza Picena in collaborazione con bar, pub, ristoranti e chalet presenti nella frazione rivierasca della città.

A partire dalle 18 prenderà il via l’aperitivo itinerante tra i vari locali che hanno aderito, a base di cocktail e ricette prelibate che saranno servite ai clienti, oltre a musica dal vivo e tanto divertimento.

"Sono ben 17 i locali tra chalet, bar, ristoranti e pub che vi aspettano nelle vie del centro e sul lungomare per una serata tutta da gustare – spiegano gli organizzatori sui social network –. Lasciatevi ispirare dalle proposte food and drink e goditevi l’atmosfera magica della nostra riviera al tramonto. Invitate gli amici a vivere l’aperitivo di inizio stagione più speciale di tutto il litorale. Non mancate, sarà una serata da ricordare".

I locali che aderiranno agli Aperitivi in Riviera sono i seguenti: gli chalet Tarifa, L’Ancora, Blu di Lollo, Solero, Nettuno, Giamirma, Giribeach, Nami e Barracuda summer fun, insieme a Bully Pub, Maritozzo Caffè, Caffè Marghè, i tre bar-gelateria Paoletti, Giorgetti e Bartolini, i due ristoranti Conosco un posticino e Il pontino.