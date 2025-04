Torna il premio Ravera, conduce Carlo Conti

Doppietta di eventi per il comune di Castelraimondo che, dopo l’arrivo della tappa del Giro d’Italia in programma sabato 17 maggio, tornerà a ospitare anche il Premio Gianni Ravera. L’appuntamento è fissato per domenica 22 giugno alle 21: la notizia è che Carlo Conti è stato confermato come conduttore. Il direttore artistico del Festival di Sanremo sarà quindi di nuovo al campo sportivo di Castelraimondo per una serata all’insegna della buona musica. I biglietti sono già disponibili online al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/premio-ravera-2025-castelraimondo. Nei prossimi giorni ci saranno news sugli ospiti che calcheranno questo prestigioso palco ed in seguito una conferenza stampa ancora da definire. Castelraimondo si prepara dunque ad essere anche per quest’anno una delle principali mete di eventi della regione Marche.