Torna un classico appuntamento: il Carnevale Passotreiese

Al via il 59° Carnevale Passotreiese: torna la classica manifestazione che porta allegria e divertimento. Dall’8 al 13 febbraio Passo di Treia proporrà uno degli appuntamenti più tradizionali della provincia, che da 59 anni vuole portare un tocco di spensieratezza e gioia nelle vite delle persone. Il comitato organizzatore, il Circolo Acli "La Torre" APS di Passo di Treia ha allestito un programma variegato che avrà inizio il "Giovedì Grasso", 8 febbraio, dalle 21 nel salone parrocchiale con un concorso di dolci di Carnevale aperto a tutti, la serata sarà allietata da balli e musica. Venerdì 9 febbraio ci sarà il classico Torneo di Briscola sempre nel salone parrocchiale dalle ore 21. Sabato 10 febbraio i festeggiamenti si sposteranno al ristorante Antica Fornace con il quale il comitato ha organizzato un "Gran Veglione Mascherato", buon cibo e ottima musica per far divertire tutti. Domenica 11 febbraio dalle 14.30, al salone parrocchiale, ci sarà il Carnevale dei bambini con l’animazione di "Di Festa in Festa" e merenda gratis per tutti. Martedì 13, i festeggiamenti si chiuderanno a partire dalle 14.30 con la tradizionale Sfilata Mascherata del pomeriggio presentata da David Romano, reduce da molti successi in radio e televisione: a lui si affianca il gruppo dei MasFlow. Protagonisti della sfilata saranno la Treia Street Band, le majorettes Koreos, i carri allegorici e i gruppi mascherati. Grazie alla collaborazione dei genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Passo di Treia, anche i più piccoli sfileranno in corteo per le vie del paese. Durante il pomeriggio di Martedì Grasso saranno premiate anche le migliori maschere scelte tra il pubblico.

g. g.