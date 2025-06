"Vengo dalla Puglia. È la decima volta"

"Veniamo in gruppo da Toritto, in provincia di Bari, siamo qui a Macerata per il pellegrinaggio per la decima volta. È per me un appuntamento fisso. Io sono un’insegnante – spiega Giulia Cassano –, ogni volta che finisce la scuola vengo qui a pregare per il mio lavoro, perché io riesca sempre fare il bene per gli altri. Porto le preghiere dei miei alunni e dei miei amici, e queste preghiere mi danno forza durante il cammino. L’Ave Maria è la nostra preghiera, quella a cui ricorriamo per i bisogni, perché la Madonna assista le nostre famiglie e i nostri malati. Ricorriamo a lei, la preghiera è il nostro urlo affinché lei scenda tra noi e ci trasmetta il suo bene".