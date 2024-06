Tornano le auto in via Mozzi. Semaforo verde per 7 ore

Semaforo verde, in determinate fasce orarie, per l’accesso alla ztl del centro storico dal varco di via Mozzi, a seguito della seduta di giunta di ieri mattina. Il consiglio di quartiere di qualche settimana fa, organizzato dal coordinatore Alberto Binanti e alla presenza dell’assessore alla Sicurezza, Paolo Renna, aveva lasciato spazio alla voce dei residenti di via Mozzi e delle vie limitrofe, schieratisi contro la precedente delibera sul reinserimento della ztl h24 nella via che, come evidenziato dai partecipanti, limitava il movimento e l’accesso ai servizi essenziali. Di qui il cambio di rotta del Comune di Macerata. "Il cambiamento arriva al termine di un percorso condiviso – afferma Renna –. Gli obiettivi prefissati sono di agevolare l’attività imprenditoriale e artigianale di chi lavora in centro storico, l’entrata in fasce temporali di scarso flusso veicolare in modo da rendere sostenibile il rapporto tra veicoli e convivenza cittadina, accrescere la percezione di sicurezza evitando le zone di abbandono e aumentare il controllo della zona da parte di chi vive e passa nell’area".

La modifica, di carattere temporaneo, scatterà il primo luglio e rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2025 tutti giorni, sia feriali che festivi. L’apertura, con transito libero, sarà dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19, mentre la ztl sarà attiva dalle 14 alle 16 e dalle 19 alle 10 del giorno successivo, eccetto ciclomotori, motocicli, veicoli delle forze dell’ordine e di pubblica utilità e di quelli muniti di contrassegno per diversamente abili ed espressamente autorizzati. Il mercoledì, sia nei giorni feriali che festivi, in occasione del mercato settimanale, il transito libero sarà dalle 16 alle 19 mentre quello controllato, quindi ztl attiva, da mezzanotte alle 16 e dalle 19 alle 10 del giorno successivo, eccetto ciclomotori, motocicli, veicoli delle forze dell’ordine, quelli di pubblica utilità e anche di quelli muniti di contrassegno per diversamente abili ed espressamente autorizzati. Tutte le comunicazioni di accesso ai varchi (veicoli con contrassegno disabili, prolusione elettrica o ibrida) dovranno essere comunicate al numero 0733.256346 e/o all’indirizzo di posta elettronica ztl.macerata.it / parcheggi.it.