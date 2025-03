"Tornata in carreggiata. Merito di Senigagliesi"

"È un campionato molto difficile perché vi sono forti differenze di budget tra le società. Tuttavia sono lieto che la Civitanovese si sia rimessa in carreggiata". Marco Romiti, ex giocatore e allenatore della Civitanovese, dice la sua sul campionato di serie D e sull’attuale andamento dei rossoblù. "Devo dire – ammette Romiti – che il tecnico Senigagliesi sta facendo molto bene. Non era facile vincere ad Isernia ed ottenere 5 risultati utili consecutivi, ora credo che possa farcela. Sicuramente lo auguro ai rossoblù. Immagino che l’investimento della società non sia stato lo stesso di altre realtà, anche se il presidente fa i sacrifici e la sua gestione è migliore di tante altre che ci sono in giro. Merita il sostegno della piazza, ma so già che a Civitanova il pubblico tiene molto alla squadra. Oggi non invidio affatto chi si prende la briga di portare avanti un discorso del genere, con tutti i problemi che ci sono". In cima alla classifica c’è invece la Samb, che vanta 9 lunghezze in più sul Teramo. "La Sambenedettese – riflette Romiti che da giocatore avviò la sua carriera proprio in questa piazza – è una squadra davvero competitiva. Ho avuto modo di vederla in qualche occasione. La classe dei suoi giocatori fa la differenza, ma anche avere in panchina uno come Palladini, che conosce benissimo l’ambiente, è molto importante". Romiti, che oggi si limita ad osservare ciò che accade sul rettangolo di gioco, rivela di non riconoscersi più nel calcio attuale. "Prima – conclude – eravamo tutti una grande famiglia e c’erano dei valori importantissimi. Oggi è cambiato tutto, ci sono dinamiche che non condivido e per questo me ne sono un po’ discostato. Il discorso sportivo viene meno a vantaggio di quello economico".