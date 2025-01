Torrone da record, a Camerino si rinnova la tradizione. Poi animazione e musica

La 23esima Festa del Torrone in programma domani alle 16 al Sottocorte Village di Camerino. Si terrà il tradizionale taglio e la misurazione del torrone di Casa Francucci, fondata nel 1890. I Francucci continuarono a produrre torroni fino al 1983, anno in cui l’attività è stata poi rilevata da Paolo Attili che ancora oggi sta portando avanti, con passione e dedizione e attraverso prodotti sfiziosi e genuini, una tradizione lunga cent’anni. Come da "rito" la misurazione viene eseguita dal sindaco Roberto Lucarelli e dal maestro Attili: l’anno scorso il torrone era lungo oltre 246 metri. In seguito verrà degustato dal pubblico. Dal 2020 il torrone camerte gode della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), dal 2023 questo prodotto viene promosso a livello nazionale. Nel 2014 Camerino è entrata inoltre nel "Guinnes dei primati" con il torrone più lungo del mondo con i suoi 713 metri circa. L’evento è a cura dell’amministrazione comunale di Camerino e della Proloco. È prevista inoltre per i bambini l’animazione a tema Disney a cura del centro studi danza Joy Dance e la premiazione dell’11° trofeo della Befana da parte dell’Asd Camerino - Castelraimondo. In caso di maltempo, la manifestazione si terrà alla Contram in via Le Mosse. Alle 17, all’Auditorium Benedetto XIII andrà in scena il concerto dell’Epifania offerto dalla banda musicale della Città di Camerino.

Lisa Grelloni