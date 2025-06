Tre parrocchie unite per il concerto al Belvedere del Pincio

Mercoledì sera, nel giorno dell’anniversario dei 70 anni dalla proclamazione di Potenza Picena "Città di Maria", si svolgerà al Belvedere del Pincio un concerto promosso dalle tre parrocchie cittadine, in collaborazione con il Comune. Nei giorni scorsi il sindaco Tartabini e l’assessore Michele Galluzzo hanno ricevuto in municipio i tre parroci don Aldo Marinozzi, don Luca Gabrielli e don Massimo Fenni, accompagnati da Mirko Morichetti dell’associazione Vivi Picena, che ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa. La serata, dal titolo "Vivi per qualcosa di grande", vedrà a partire delle 21 la performance del gruppo musicale Nuovi Orizzonti Music, composta da sette elementi e guidata dalla voce di Elena Martelli. I brani musicali saranno alternati da momenti di racconto e testimonianze. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Cappella dei Contadini. Per info 338-4275460.