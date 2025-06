Tumore della mammella, esperti da tutta Italia a confronto

Un importante appuntamento scientifico si terrà venerdì nell’aula magna del Comune dedicato al tumore della mammella, la forma più diffusa di cancro tra le donne. L’evento, promosso dall’Associazione italiana di oncologia medica, vedrà riuniti circa 60 specialisti da tutta Italia tra oncologi, senologi, patologi e altre figure che ogni giorno si confrontano con questa patologia. L’obiettivo del congresso, intitolato "Neoplasie della mammella: percorso di diagnosi e cura", è di condividere esperienze e aggiornamenti scientifici. "Abbiamo pensato a un programma che favorisse lo scambio di conoscenze con interventi di altissimo profilo" spiega il dottor Nicola Battelli, direttore dell’oncologia di Macerata e tra i responsabili scientifici dell’iniziativa, insieme con il dottor Paolo Decembrini Cognigni, responsabile della senologia. Tra gli ospiti spiccano nomi di riferimento della comunità medica, come Mattia Intra, collaboratore storico del professor Umberto Veronesi, e Michelino De Laurentis dell’Università Federico II di Napoli. Il congresso si distingue anche per il carattere interattivo. Sarà infatti previsto un momento di confronto tra il pubblico e i relatori, moderato dal giornalista Rai Gerardo D’Amico, esperto di tematiche sanitarie. Un’occasione pensata per stimolare domande, osservazioni e coinvolgere anche chi, da paziente o cittadino, è interessato alla prevenzione. Saranno illustrate anche le novità emerse dal congresso mondiale a Chicago. L’inizio dei lavori è fissato per le 8.30.

Antonio Tubaldi