Tumori testa-collo. Scoperti 5 casi con lo screening

Sono state oltre 400 nelle Marche le persone che hanno partecipato alla undicesima edizione della Make Sense Campaign, sottoponendosi a visite gratuite per la prevenzione e diagnosi del tumore testa-collo. Si tratta di una campagna europea di educazione e sensibilizzazione promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia cervico – cefalica a cui hanno aderito l’Ast di Pesaro-Urbino con visite gratuite di otorinolaringoiatria all’ospedale Santa Croce di Fano, l’Ast di Macerata con visite negli ambulatori di Otorinolaringoiatria di Macerata e Civitanova, e l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche con la Sod di Chirurgia maxillo-facciale diretta da Paolo Balercia. Per quanto riguarda la nostra provincia, sono state eseguite – tra Macerata e Civitanova – ben 235 visite, e lo staff di Cesare Carlucci ha individuato cinque pazienti affetti dalla malattia. Un fatto importante. Il tumore testa-collo, infatti, è il settimo più diffuso in Europa, ma è di difficile identificazione perché i sintomi spesso sono simili a quelli delle malattie stagionali. Grazie alla diagnosi precoce il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di soli cinque anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata. "Si tratta di patologie che colpiscono prevalentemente persone con più di 70 anni, anche se l’età media si sta abbassando – sottolinea l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini –. Ringrazio gli operatori che hanno aderito dimostrando, ancora una volta, quanto la prevenzione sia un’attività fondamentale e strategica per la nostra regione".