Un dono ai pazienti del Salesi

C’è tempo fino a domani per lasciare un dono sotto l’albero di Natale nella hall dell’hotel Cosmopolitan, da regalare a bambini e ragazzi ricoverati nel reparto di oncoematologia del Salesi. Anche quest’anno è stata organizzata l’iniziativa "Un dono sospeso", che vede coinvolti l’assessorato alla famiglia del Comune e Filippo Marilungo dell’associazione "Gaia", formata da genitori che hanno avuto esperienze di cura nell’ospedale pediatrico di Ancona. Per i più piccoli sono consigliati i giocattoli, per i più grandi spazio alla fantasia di chi dona. Sono molto graditi, per tutti, lettere e biglietti di vicinanza da parte dei coetanei. "C’è ancora un po’ di tempo – ha detto l’assessore Capponi –. Il dono sospeso porta gioia e vicinanza ai pazienti e alle famiglie, ed è una opportunità di crescita per i ragazzi".

Chiara Marinelli