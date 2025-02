"Un ponte tra i due mari". L’accordo dei club per l’Unesco

Un meeting per la definizione di un sistema collaborativo tra associazioni, enti e istituzioni. I club per l’Unesco di Tolentino Terre Maceratesi, di Tropea, Foligno e Valle del Clitunno, in collaborazione con il dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo di Unimc, hanno dato vita a una due giorni intensa e partecipata a Macerata. Le tre delegazioni hanno intervallato visite guidate, passeggiate patrimoniali e discussioni al polo didattico Bertelli, che hanno avuto un unico fil rouge: tracciare le basi per dare il via a un progetto culturale tra mari e terre, un ponte tra Adriatico e Tirreno meridionale volto alla valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. Da qui la firma di un accordo quadro tra i tre club per l’Unesco "Un ponte tra i due mari". Le delegazioni hanno visitato Villa Ficana, borgo di case in terra e paglia che testimonia la storia della comunità contadina. L’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta ha sottolineato l’importanza di questi incontri. Pierluigi Feliciati, docente Unimc, moderatore degli incontri, ha ricordato che ora sarà necessario attivare un’opera di animazione territoriale per sensibilizzare comunità e politica sulle case in terra cruda, quale obiettivo a breve termine in vista di un obiettivo più ambizioso come quello della candidatura dell’edilizia in terra cruda a patrimonio immateriale dell’Unesco.