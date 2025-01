Un presepe carico di solidarietà. Raccolta fondi per la piccola Ernisa

È una piccola frazione di neanche duecento abitanti Mummuiola di Cingoli, però ha un cuore grande. Da una meravigliosa rappresentazione della Natività, è nata e si è realizzata un’iniziativa benefica. Protagonista la popolazione della frazione in cui Alberto Grasselli, residente con la famiglia, al pianterreno della sua abitazione ha allestito per il secondo anno consecutivo un artistico presepe meccanizzato: le visite vi si susseguono ininterrottamente. Grasselli è in cordiali e costanti rapporti con don Paolo Volpe, sacerdote a Loreto, che ha sensibilizzato la comunità per sostenere le spese dI due genitori albanesi: la figlia Ernisa di dieci mesi è ricoverata al Salesi per una forma molto grave di fibrosi cistica. La bimba è in terapia intensiva da quando è nata.

Le condizioni della famiglia di Ernisa, che ha un fratellino più grande, tramite Grasselli hanno stimolato solidarietà di Mummuiola che è conosciuta come "La piccola Parigi". "Rendendo noto il nostro scopo di venire incontro alle necessità che angustiano il babbo e la mamma di Elisia – spiega Grasselli – abbiamo deciso di chiedere il contributo di un’offerta a quanti vengono a vedere il nostro presepe. La risposta è stata particolarmente soddisfacente: non solo per l’importo di quanto è stato elargito a seconda delle possibilità di ognuno, ma anche da parte dei commercianti locali che hanno dato un infaticabile aiuto nella raccolta delle donazioni, di aziende del territorio, di autorità. È stata un’adesione all’insegna dell’ esemplare unione fraterna, che ha ottenuto molteplici consensi: dalle farmacie abbiamo avuto oltre settanta costose confezioni di latte in polvere".

Il momento più significativo è in programma domani nella chiesa parrocchiale di Villa Strada adiacente a Mummuiola: durante la messa delle 11.30 alla famiglia di Ernisa verrà consegnato tutto quanto raccolto dalle offerte, testimonianza concreta dello spirito solidale di Mummuiola.

Gianfilippo Centanni